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Свищев: «Якобы на стадионах идет алкоголизация общества. Бред полный!»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал о положительной динамике по возвращению пива на спортивные стадионы России.

«Чтобы наши спортивные клубы были наполнены не государственными деньгами, а деньгами бизнеса, — приводит Legalbet слова Свищева. — Не понимаю, почему на концертных площадках можно продавать пиво, вино, водку, коньяк, да и в театрах тоже, а на спортивном стадионе нельзя. Мне никто это не может объяснить.

Понятно, что в семье не без урода, есть люди, которые могут нормально накидаться, но они это сделают и до стадиона. Потом приходят совершенно «невменько», где-то еще догонятся. Но таких людей единицы. Те, кто хочет пить пиво, они сидят в барах. Те, кто приходит на стадион, они приходят не пиво пить, а получать эмоции. Вот я не пью, но бываю на стадионах. Ничего страшного в банке пива нет. Я бывал на многих международных турнирах. Почему там можно? Не видел ни одного пьяного за все время. Когда у нас был чемпионат мира и Олимпиада, все было нормально, не зафиксировано ни одного случая.

Просто мы демонизируем наших болельщиков. Якобы на стадионах идет алкоголизация общества. Бред полный! Кстати, три дня назад я получил ответ от Минздрава, что они еще раз готовы рассмотреть инициативу по возвращению пива на стадионы. Это, кстати, хороший ответ, уже не отрицательный».

Запрет на реализацию пива на спортивных объектах ввели в России в 2005 году.

Источник: legalbet.ru
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Дмитрий Свищев
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