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Сегодня, 19:58

Свищев заявил, что Овечкин не стесняется быть гражданином России, выступая в недружественной стране

Камила Абдурахманова
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ на тему главного спортсмена страны в 2024 году.

«У меня два главных спортсмена года. В первую очередь, Мирон Лифинцев, который ярко ворвался в элиту мирового плавания. Молодой, талантливый, столько медалей нам принес на чемпионате, рекорды установил. Сделал всей стране огромный подарок в конце года. А второй — Александр Овечкин. Это легенда российского спорта, отечественного и мирового хоккея. При этом он никогда не стеснялся того, что является гражданином России, хотя выступает в недружественной стране», — сказал Свищев «ВсеПроСпорт».

Роман Костомаров и Александр Овечкин набрали по 3 процента голосов. Остальные персоналии не набрали более 1 процента, в том числе Камила Валиева, Александр Большунов, Федор Емельяненко, Евгения Медведева, Хабиб Нурмагомедов, Артем Дзюба.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Александр Овечкин
Дмитрий Свищев
Роман Костомаров
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