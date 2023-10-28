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Сегодня, 11:10

Свищев заявил, что российские производители конкурируют с мировыми спортивными брендами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что российские производители в рамках импортозамещения в спорте конкурируют с мировыми брендами.

«Мы уже конкурируем в производстве оборудования и инвентаря в хоккее, спортивной гимнастике, легкой атлетике, сноуборде. Основным заказчиком и драйвером развития должна стать национальная федерация. Мы научились делать уличные тренажеры, тренажеры для спортивных залов, оборудование для спортивной и художественной гимнастики. Это говорит о том, что заказчики — федерации, клубы, сборные, детские спортивные школы — не дают расслабляться нашим министерствам. Спортсмены требуют, значит, это необходимо обеспечить», — приводит слова Свищева ТАСС.

Источник: https://tass.ru/sport/19140997
Дмитрий Свищев
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