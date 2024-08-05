СВР назвала Родченкова и Соболевского кураторами проекта США против спорта России

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В сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России считают, что проект США против российского спорта курируют экс-руководители московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, сообщает ТАСС.
«Считается, что они сохранили «устойчивые связи» с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов», — говорится в заявлении.
В сообщении уточняется, что Родченков и Соболевский, скорее всего, будут фабриковать обвинения в нарушениях.
Пресс-служба СВР сообщила, что в США планируют очернить российских спортсменок в фигурном катании, синхронном плавании и художественной гимнастике.
Сборная Россия не участвует в Олимпиаде в Париже. К соревнованиям допущены 15 российских спортсменов, которые выступают в индивидуальном нейтральном статусе.