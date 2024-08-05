СВР назвала Родченкова и Соболевского кураторами проекта США против спорта России

В сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России считают, что проект США против российского спорта курируют экс-руководители московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, сообщает ТАСС.

«Считается, что они сохранили «устойчивые связи» с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов», — говорится в заявлении.

В сообщении уточняется, что Родченков и Соболевский, скорее всего, будут фабриковать обвинения в нарушениях.

Пресс-служба СВР сообщила, что в США планируют очернить российских спортсменок в фигурном катании, синхронном плавании и художественной гимнастике.

Сборная Россия не участвует в Олимпиаде в Париже. К соревнованиям допущены 15 российских спортсменов, которые выступают в индивидуальном нейтральном статусе.