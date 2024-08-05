СВР сообщила о кампании США по изоляции России в мировом спорте.

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США может запустить очередной этап кампании по «изоляции» России в мировом спорте с серией публикаций о возможных допинговых злоупотреблениях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки (СВР).
«На сей раз готовится серия «громких расследовательских публикаций» о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений», — говорится в сообщении.
Пресс-служба СВР сообщила, что в США планируют очернить российских спортсменок в фигурном катании, синхронном плавании и художественной гимнастике.
Курируют проект бывшие руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский.
Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что отечественный спорт находится под беспрецедентным санкционным давлением.