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Сегодня, 20:40

Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона

Ахмат Кадыров.
Фото Telegram-канал Рамзана Кадырова.
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Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен на должность министра спорта по физической культуре и спорту региона, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ранее занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства региона.

Помимо этого, региональное министерство по делам молодежи возглавил Рамзан Висмурадов, а на пост министра промышленности и энергетики Чеченской республики назначен Темирлан Хучиев.

Рамзан Кадыров
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