Такер Карлсон: «Дурова задержали во Франции за отказ цензурировать правду»

Американский журналист Такер Карлсон прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

«Павел Дуров уехал из России, когда правительство попыталось взять под контроль его компанию Telegram. Но в конце концов не Путин арестовал его за то, что он позволил обществу пользоваться свободой слова. Его заперла западная страна, союзник администрации Байдена и член НАТО», — написал Карлсон в своем Telegram-канале.

Также бывший ведущий телеканала Fox News отметил, что Дуров отказался цензурировать правду по приказу правительств и спецслужб.

«Дуров сидит во французской тюрьме, являясь живым предупреждением для любого владельца платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и спецслужб. На ранее свободный мир стремительно опускается тьма», — написал Карлсон.

24 августа Дурова задержали в аэропорту в Париже. На предпринимателя был выписан французский ордер на обыск, выданный Национальным управлением судебной полиции. Судебное заседание пройдет 25 августа.

В апреле 2024 года Карлсон опубликовал интервью с основателем соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. В нем Дуров рассказал, что разочаровался в безопасности США.

17 апреля Такер Карлсон создал свой Telegram-канале Tucker Carlson Network (TCN).