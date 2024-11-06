Тактаров объяснил, почему американцы выбрали Трампа

Чемпион UFC и известный боец и актер Олег Тактаров в интервью «СЭ» оценил результаты прошедших выборах президента США.

Республиканец Дональд Трамп победил в них кандидата от демократов Камалу Харрис.

— Почему, на ваш взгляд, проголосовали за Трампа? Люди устали?

— Да. Сейчас у них царит агрессивный социализм. Меня однажды из бизнес-класса аэробуса А380 просто выкинули, ссадили с самолета. Летел из Торонто в Лос-Анджелес, ко мне приставал стюард подозрительной ориентации, все время ко мне подходил, это был ковид, маску на носу держать, вот это все.

Так или иначе — я прилетел, увидел всех этих бомжей на улицах, которым еще и пособия платят, чтобы они там оставались.

Уже бывшие демократы поддерживают Трампа! Я знаю лично людей, которые переселились в Остин, Техас. Илон Маск там купил дом за 35 миллионов. Это не так много, там не такие высокие, как в Лос-Анджелесе. Под Даллас очень много людей переехало — я никогда бы не поверил, что они могут покинуть Калифорнию, где выросли.

И люди не отличались любовью к политике и республиканцам тем более. Но видимо, достало — помойка в городах, грязь, отсутствие безопасности.

Еще, думаю, сработало недоверие к женщине. Америка все-таки очень похожа на Россию. Когда там черный победил — это уже был нонсенс, а женщина — наверняка был скепсис, что она сможет сама руководить.

Дональд Трамп стал президентом США во второй раз. Первый президентский срок политика длился с января 2017 года по январь 2021 года.