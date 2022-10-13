Бывший главный тренер «Ахмата», «Крыльев Советов», «Тамбова» и ряда других клубов Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером», текстовую версию которого сегодня публикует «СЭ», рассказал, как сотрудничал с актером и режиссером Данилой Козловским при создании последним художественного фильма «Тренер».

— Вы консультировали создателей художественного фильма «Тренер», а его режиссер Данила Козловский был в раздевалке «Тамбова» до, в перерыве и после выездного матча с «Лучом-Энергией». Что вам дало общение с Козловским?

— Мы и сейчас иногда с Даней общаемся. Он был не только там, но и на скамейке во время матча.

— Ого!

— Чтобы человек максимально почувствовал, что такое футбол, он должен увидеть его со всех сторон, и мы дали ему такую возможность. Потом, пожимая мне руку, Козловский сказал, что никогда не прочувствовал бы всего, не находясь внутри, и не сделал бы то кино, которое в итоге сделал.

Козловский — это абсолютный перфекционизм в работе. У него не бывает половинчатых решений и половинчатого удовлетворения. Один эпизод с забитым голом мы переснимали 42 раза. Футболист-любитель Коля Цветков, которому нужно было забивать, даже заднюю поверхность бедра потянул! То, сколько времени это делалось, и считаные секунды, которые в итоге заняло в фильме...

После этого сделал вывод, что мы, работающие в футболе, — счастливые люди. Потому что, прикасаясь к великой игре, тратим на все не так много времени, как могли бы. Хотя мне сейчас даже сны футбольные снятся — я свои неправильные решения корректирую и т.д. Но, когда был футболистом, надо было относиться к делу немножко по-другому. И тогда можно было бы шагнуть хоть чуть-чуть выше.

— Как к присутствию Козловского в святая святых отнеслись игроки «Тамбова»?

— Не совсем позитивно. Но мы это всё исправили. Многие сейчас гордятся тем, что соприкоснулись с прекрасным синематографом и были запечатлены в кадрах этого достойного фильма.

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