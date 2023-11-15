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Сегодня, 09:09

Тарасов пригласил экс-супругу Бузову в гости к своей семье

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов обратился к своей бывшей жене Ольге Бузовой. Он заявил, что относится к ней, как к хорошему человеку, артистке, а не экс-супруге.

«Оля, если ты хочешь, мы всей семьей приглашаем тебя к себе домой. Приезжай к нам в гости. Поужинаем, покушаем. Если хочешь, сделаем борщ — все, что пожелаешь. Если хочешь — дай знать», — сказал Тарасов в соцсетях.

Бузова и Тарасов были женаты в период с 2012 по 2016 год. Затем Дмитрий женился на модели Анастасии Костенко. У пары родились трое детей: дочери Милана и Ева и сын Алексей.

Последним профессиональным клубом 36-летнего Тарасова был «Велес», который он покинул в октябре 2021 года. В РПЛ он играл за «Томь», «Москву», «Локомотив» и «Рубин».

В мае этого года Бузова жестко ответила Тарасову на обвинения во лжи.

Дмитрий Тарасов
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