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Сегодня, 12:22

Тарасова отреагировала на помолвку Трусовой и Игнатова

Виктория Кравченко
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о помолвке Александры Трусовой и Макара Игнатова.

«Очень рада за ребят. Очень красивая пара и очень талантливая. Не считаю, что 19 лет — рано. Любовь всегда влияет положительно. Самое главное, хочу пожелать счастья», —цитирует Тарасову Sport24.

Ранее Александра Трусова и Макар Игнатов объявили о помолвке.

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Игнатов опубликовал совместное фото с Трусовой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и кольцом в своем Telegram-канале, сопроводив пост подписью: «Она сказала «Да»!»

В последний раз Трусова выступала на официальных соревнованиях в ноябре 2022 года на этапе «Гран-при России» в Самаре. 19-летняя спортсменка является чемпионкой России, серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

23-летний Игнатов — серебряный призер чемпионата России.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-657093-tarasova-o-zamuzhestve-trusovoy-19-let-ne-rano-lyubov-vsegda-vliyayet-polozhitelno
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Александра Трусова
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