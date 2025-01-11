Тарасова: «Недомански — придурок. Зачем придавать значение словам ненормального?»

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала высказывания бывшего чехословацкого хоккеиста Вацлава Недомански о русской нации.

«Недомански — придурок. Зачем придавать значение словам ненормального человека? Пусть за собой сначала смотрит и разбирается, что не так в его стране. Когда он играл, мой папа Анатолий Тарасов всегда побеждал его. С тех пор Недомански и невзлюбил нашу страну. Мы же не приглашаем его жить в Россию, нам и без него живется хорошо. Мы довольны тем, что у нас есть», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Ранее чемпион мира по хоккею 1972 года в составе сборной Чехословакии Недомански назвал русских примитивной нацией.