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24 марта, 17:30

Тарасова считает, что россияне проявили человечность в связи с трагедией в «Крокусе»

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что россияне проявили человечность в трагедии, связанной с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Главное, чтобы мы правильно понимали произошедшее, чтобы сохраняли человечность, помогали тем, кто пострадал. И я уверена, что каждый россиянин сегодня это делает. Люди сдают кровь — огромные очереди стоят. Жертвуют, помогают чем могут, уверена, что еще будут помогать, потому что наша беда, общая беда. И не надо ждать, [что] кто-то нас пожалеет, никакие соболезнования нам сейчас не помогут», — цитирует Тарасову ТАСС.

В пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 137 человек. 24 марта объявлено днем общенационального траура.

Источник: https://tass.ru/sport/20342085
Татьяна Тарасова
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