Тарасова считает, что россияне проявили человечность в связи с трагедией в «Крокусе»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что россияне проявили человечность в трагедии, связанной с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Главное, чтобы мы правильно понимали произошедшее, чтобы сохраняли человечность, помогали тем, кто пострадал. И я уверена, что каждый россиянин сегодня это делает. Люди сдают кровь — огромные очереди стоят. Жертвуют, помогают чем могут, уверена, что еще будут помогать, потому что наша беда, общая беда. И не надо ждать, [что] кто-то нас пожалеет, никакие соболезнования нам сейчас не помогут», — цитирует Тарасову ТАСС.