Тарасова возмущена заявлением главы МВД Германии об отказе в выдаче виз российским спортсменам

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова главы МВД Германии Нэнси Фезер, которая грозится отказать в визах спортсменам из России, если спортивные федерации согласятся с рекомендациями МОК допустить их к соревнованиям.

«У меня нет слов. Я удивлена и возмущена такими заявлениями! Даже не хочется о них говорить», — сказала Тарасова «СЭ».

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК сообщил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.