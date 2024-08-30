Ташуев — об Алиеве: «Он говорит ерунду и глупости, не думает своей башкой»

Бывший главный тренер «Анжи» Сергей Ташуев комментарии «СЭ» отреагировал на призыв убивать мирное население Курской области со стороны экс-футболиста московского «Локомотива» и сборной Украины Александра Алиева.

Ташуев и Алиев вместе работали в махачкалинском клубе.

«Я с ним не общался на другие темы, кроме футбола. Но то, что он непрофессионально относился к работе, это однозначно. Он пробыл в команде всего 3 месяца. Я убрал его из команды, потому что хватало неадекватных моментов. Он мешал работе. Своим отношением к работе и поведением нам было не по пути, и его убрали. Он говорит ерунду и глупости, не думает своей башкой. Разве можно такие вещи говорить?» — сказал Ташуев «СЭ».

В ходе карьеры Алиев помимо выступления за ряд украинских клубов в разное время играл в московском «Локомотиве» и махачкалинском «Анжи». На его счету 28 проведенных матчей за сборную Украины, в которых он забил шесть голов.

Последним клубом в карьере Алиева был «Джуниорс Шпитьки».