Тарасова — о Заворотнюк: «Я очень ее любила. Буду помнить всю жизнь»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на смерть актрисы Анастасии Заворотнюк.

В четверг, 30 мая, стало известно, что Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет.

«Я очень ее любила. Буду помнить ее всю жизнь. Ее и Петю, который продлил ей жизнь настолько, насколько мог. Она была очень хорошим человеком, умницей, красавицей. Мы все ее очень любили. Очень жаль. Выражаю соболезнования Пете, ее маме и детям», — сказала Тарасова «СЭ».

На протяжении нескольких лет Заворотнюк боролась с онкологией. О дате и месте прощания родственники звезды сообщат позднее.

Муж актрисы — пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата «Четырех континентов» в танцах на льду Петр Чернышев.