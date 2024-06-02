Телегин запретил дочери от Пелагеи выезжать за границу

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Бывший супруг певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин наложил запрет на выезд их общей дочери Таисии за границу.
Девочке на окончание первого класса подарили поездку в Турцию, куда она должна была отправиться вместе с бабушкой. Однако за полчаса до посадки на рейс они узнали, что Таисия не может покидать пределы России.
При этом Пелагея отметила, что Телегин уже долгое время не принимает участие в воспитании ребенка.
«Последняя [встреча] была год назад. Притом что папа Ваня Телегин давно живет в Москве, ведь у него снова родился ребенок. А маленькая Тася ждет встречи хотя бы раз в год... или просто смски от папы», — приводит Super.ru слова певицы.
Телегин и Пелагея поженились 16 июня 2016 года, а развелись в декабре 2020-го. Никулинский суд обязал хоккеиста выплачивать алименты в размере 25 процентов от его дохода.