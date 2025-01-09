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Сегодня, 00:56

Телеведущий Тигран Кеосаян впал в кому

Евгений Козинов
Корреспондент
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Жена телеведущего и режиссера Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и впал в кому.

«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Также она рассказала, что сейчас ей тяжело что-то писать в социальных сетях, и попросила людей молиться за мужа.

«Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети. Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно. Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», — добавила Симоньян.

4 января Кеосаяну исполнилось 59 лет. В прошлом году он был признан заслуженным деятелем искусств Российской Федерации.

Актер и режиссер Тигран КЕОСАЯН. Фото Алексея ИВАНОВА, &quot;СЭ&quot; Тигран Кеосаян: «В любом случае выиграют наши!»
Источник: Telegram-канал Маргариты Симоньян
Тигран Кеосаян
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