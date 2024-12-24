Тело баскетболиста Тиммы транспортируют в Латвию во вторник

Тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, отправят из России на родину во вторник, 24 декабря.

«Его сегодня везут домой. Почему раньше не везли? Наверное, из-за законов и процедур, чтобы все это правильно сделать», — приводит News.ru слова друга Тиммы Гатиса Лининьша.

Молодой человек также отметил, что все необходимые средства для перевозки тела Тиммы в Латвию и похорон были собраны в первый день после известия о смерти спортсмена. Ранее Лининьш опроверг оплату Седоковой похорон бывшего мужа.

Тело Тиммы было найдено в Москве в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. По предварительной информации, баскетболист покончил с собой.

В России латвиец выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В 2015 году он был признан лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ.