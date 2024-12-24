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Сегодня, 16:12

Тело баскетболиста Тиммы транспортируют в Латвию во вторник

Алина Савинова
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Тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, отправят из России на родину во вторник, 24 декабря.

«Его сегодня везут домой. Почему раньше не везли? Наверное, из-за законов и процедур, чтобы все это правильно сделать», — приводит News.ru слова друга Тиммы Гатиса Лининьша.

Молодой человек также отметил, что все необходимые средства для перевозки тела Тиммы в Латвию и похорон были собраны в первый день после известия о смерти спортсмена. Ранее Лининьш опроверг оплату Седоковой похорон бывшего мужа.

Тело Тиммы было найдено в Москве в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. По предварительной информации, баскетболист покончил с собой.

В России латвиец выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В 2015 году он был признан лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ.

Источник: News.ru
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Баскетбол
Янис Тимма
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