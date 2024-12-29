Тело экс-футболиста сборной России Бугаева невозможно забрать из-за боевых действий

Тело бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева невозможно забрать из зоны проведения СВО из-за боевых действий, рассказал юрист Антон Смирнов, который ранее сообщил о гибели спортсмена.

«По моей информации, пока нет возможности вытащить тело Алексея. Идут боевые действия. Будем надеяться, что удастся вытащить, чтобы захоронить», — написал Смирнов.

О смерти 43-летнего Бугаева стало известно 29 декабря. Бугаев в ходе карьеры выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Томь», «Химки» и «Краснодар». В составе «Локомотива» Бугаев завоевал Суперкубок России-2005, а также стал бронзовым призером чемпионата страны-2005. На его счету 7 матчей за сборную России, в том числе на чемпионате Европы-2004.

В сентябре этого года экс-футболиста приговорили к 9,5 года колонии строгого режима по делу о покушении на сбыт наркотиков.