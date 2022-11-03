Терюшков объяснил внесение проекта об отмене признания CAS российскими спортивными федерациями

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков высказался о внесении проекта об отмене признания Спортивного арбитражного суда (CAS) российскими спортивными федерациями.

«Законы Российской Федерации стоят в безусловном приоритете, а тем более теперь, после принятия поправок в конституцию нашей страны, одобренных на всероссийским голосовании. На основе 79 статьи главенство нашего права не подлежит обсуждению. Повторения возмутительных отстранений, как в случае с нашим гимнастом Иваном Куляком, ждать не будем. Отстранения по национальному признаку преступны и нарушают олимпийскую хартию и все кодексы международных организаций.

Россия будет участвовать только со своими национальными символами, а решать судьбу наших спортсменов внутри страны позволено только нам самим. Пора прекращать все выплаты за участие в международных федерациях, которые нарушают права и свободы суверенных государств и их спортсменов.

Надежды, что нас вернут на международные соревнования, вообще никакой? Постановку вопроса я бы изменил. Ответ такой: надежды, что мы к ним таким вернемся, у них быть не должно. Мы — суверенное государство с многовековой историей. Международные связи по спорту мы будем строить исключительно на правах паритета и взаимоуважения, в строгом соблюдении традиционных культурных и нравственных основ", — цитирует Sport24 Терюшкова.

В феврале исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских атлетов до участия в соревнованиях.