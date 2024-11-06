The Hill: Трамп победил на президентских выборах в США

Сегодня, 10:08
Дональд Трамп стал победителем президентских выборов США, сообщает газета The Hill.
По данным издания, 78-летний политик, представляющий Республиканскую партию, набрал 270 необходимых голосов выборщиков. Главным соперником Трампа является вице-президент США Камала Харрис от Демократической партии.
Трамп может пойти на второй президентский срок. Ранее он уже был президентом США с 2017 по 2021 год.
Ранее в соцсетях завирусилась фотография, на которой Трамп, миллиардер Илон Маск и глава UFC Дана Уайт обсуждают предварительные итоги президентских выборов в США.