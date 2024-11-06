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Сегодня, 10:08

The Hill: Трамп победил на президентских выборах в США

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дональд Трамп.
Фото Global Look Press
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Дональд Трамп стал победителем президентских выборов США, сообщает газета The Hill.

По данным издания, 78-летний политик, представляющий Республиканскую партию, набрал 270 необходимых голосов выборщиков. Главным соперником Трампа является вице-президент США Камала Харрис от Демократической партии.

Трамп может пойти на второй президентский срок. Ранее он уже был президентом США с 2017 по 2021 год.

Ранее в соцсетях завирусилась фотография, на которой Трамп, миллиардер Илон Маск и глава UFC Дана Уайт обсуждают предварительные итоги президентских выборов в США.

Дональд Трамп

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