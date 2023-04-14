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Тинькофф Инвестиции наградили победителей Инвестиционного чемпионата. Призовой фонд составил 100 миллионов рублей

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Тинькофф Инвестиции наградили победителей Российского Инвестиционного чемпионата (РИЧ) 2022 года.

РИЧ — это крупнейший конкурс для инвесторов в России и один из крупнейших в мире. В 2022 году в двух этапах чемпионата приняли участие в общей сложности 250 тысяч российских инвесторов и трейдеров. По завершении соревнования 100 участников, продемонстрировавшие наибольшую доходность, получили вознаграждение в размере от 70 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Призовой фонд соревнования составил 100 миллионов рублей.

Каждый участник мог видеть свое место в турнирной таблице в режиме реального времени. Средняя доходность победителей РИЧ-2022 среди инвесторов с портфелем от 1 миллиона рублей составила 88%, с портфелем до 1 миллиона — 94%, с портфелем до 500 тысяч — 180%, с портфелем до 100 тысяч — 146%, а среди инвесторов с портфелем до 50 тысяч — 309%.

31 марта стартовало новое соревнование — Кубок РИЧ. Оно продлится два месяца. В Кубке РИЧ принять участие могут все инвесторы, имеющие брокерский счет в Тинькофф Инвестициях и зарегистрированные в социальной сети «Пульс».

Общий призовой фонд Кубка составит 50 миллионов рублей. Он будет распределен между победителями, показавшими наибольшую доходность в своей категории. Участнику, который покажет наибольший абсолютный доход во всех категориях, будет вручен лимитированный кубок РИЧ и 1 миллион рублей.

— Российский Инвестиционный чемпионат, проводившийся в 2022 году впервые, привлек внимание сотен тысяч участников из различных уголков России. За несколько месяцев с даты старта РИЧ стал крупнейшим инвестиционным соревнованием России и одним из крупнейших в мире.

Мы видим, как увеличивается число людей, которые повышают свою инвестиционную грамотность и со временем становятся виртуозными инвесторами. РИЧ и Кубок РИЧ созданы на базе турниров, которые проходят среди клиентов Тинькофф Инвестиций. С момента запуска в апреле 2022 года уже состоялось 100 турниров, в которых приняли участие 250 тысяч инвесторов. Более 30 тысяч человек получили призы, — отметил Дмитрий Панченко, директор Тинькофф Инвестиций.

Подробнее о том, как проходят крупнейшие соревнования для инвесторов, можно прочитать на официальном канале турниров в соцсети «Пульс».

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