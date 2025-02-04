TMZ: сына Майкла Джордана арестовали за пьяное вождение и хранение кокаина

Сына шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана Маркуса арестовали во Флориде, сообщает TMZ.

Джордану-младшему предъявлены обвинения в хранении кокаина и вождении в нетрезвом виде. Также отмечается, что 34-летний американец оказывал сопротивлении при аресте. В настоящее время он находится в тюрьме округа Ориндж (Южная Калифорния).

Маркус является вторым по старшинству ребенком Майкла Джордана. Он играл в баскетбол на уровне колледжа, выступая на позиции атакующего защитника.

С 2022 по 2024 год Джордан-младший состоял в отношениях с Ларсой Пиппен, бывшей женой экс-одноклубника отца по «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена.