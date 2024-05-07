Торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина: началась прямая трансляция

Началась прямая трансляция инаугурации президента России Владимира Путина. Торжественная церемония проходит в Москве в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Инаугурация представляет собой процедуру вступления в должность избранного главы государства.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию инаугурации президента РФ Владимира Путина можно бесплатно в телеэфире и на сайтах Первого канала, РЕН ТВ, «России 1», «Пятого канала». Церемонию также показывают другие интернет-СМИ. Ожидается, что мероприятие продлится один час.

Во время инаугурации Путин даст присягу, а также обратится с речью к гражданам. По окончании церемонии состоится парад Президентского полка и артиллерийский салют.

Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов на выборах президента России в марте 2024 года при рекордной в новейшей истории РФ явке — она составила 77,44 процента. Сегодня, 7 мая, Путин официально вступит в должность главы государства в пятый раз.