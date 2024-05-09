Торжественный парад Дня Победы: началась прямая трансляция 9 мая

Началась прямая видеотрансляция Парада Победы на Красной площади 9 мая в Москве. Смотреть ее в прямом эфире можно бесплатно на Первом канале, «России 1», «Матч ТВ», РЕН ТВ и на других федеральных каналах.

Ожидается, что торжественный Парад Дня Победы продлится около двух часов. Во время основной части пройдет шествие почетных караулов, полков и батальонов разных видов войск Вооруженных сил России. После пеших войск по Красной площади проедет колонна военной техники.

9 мая 2024 года Россия отмечает 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Парад Победы на главной площади Москвы является одним из ключевых символов ВОВ.

Ознакомиться с информацией о том, где посмотреть в Москве праздничный салют на 9 Мая, можно по ссылке на нашем сайте.