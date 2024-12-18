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Сегодня, 01:13

Трамп получил необходимое количество голосов выборщиков для победы на выборах

Евгений Козинов
Корреспондент
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Избранный президент США Дональд Трамп официально получил необходимое количество голосов выборщиков для официального утверждения своей победы на президентских выборах, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Трамп набирает 304 голоса при необходимых 270. Его соперница Камала Харрис — 167.

78-летний политик выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он победил действующего вице-президента США Камалу Харрис.

Трамп стал первым с XIX века политическим деятелем в США, кому удалось вернуть президентское кресло после четырехлетнего перерыва.

Источник: ТАСС
Дональд Трамп
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