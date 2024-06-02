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2 июня, 23:16

Трамп пообещал Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дональд Трамп и Хабиб Нурмагомедов.
Фото Скриншот видео
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Бывший президент США Дональд Трамп пообещал экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Трамп и Нурмагомедов встретились и пообщались на турнире UFC 302, который в ночь на 2 июня проходил на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США).

«Я знаю, что ты собираешься остановить эту войну в Палестине», — сказал Нурмагомедов. «Мы остановим это. Я остановлю это», — ответил Трамп.

В главном поединке UFC 302 россиянин Ислам Махачев победил американца Дастина Порье удушающим приемом. Махачев защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

Источник: РИА «Новости»
Дональд Трамп
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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