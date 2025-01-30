Трамп об авиакатастрофе над Вашингтоном: «Буду сообщать детали по мере их появления»

Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за ситуацией в связи с крушением пассажирского самолета над Вашингтоном.

«Меня полностью проинформировали об ужасной аварии, которая только что произошла в аэропорту имени Рональда Рейгана. Я слежу за ситуацией и буду сообщать детали по мере их появления», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

Ранее спортивный менеджер Ари Закарян сообщил, что на борту упавшего в Вашингтоне самолета находились фигуристы и тренеры с российскими корнями. По информации агентства, на борту были чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.