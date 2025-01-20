Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 22:31

Трамп: «Политика правительства США будет заключаться в том, что существует только два гендера: мужской и женский»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Президент США Дональд Трамп объявил о переменах в цензуре и высказался о гендерном вопросе в центральном зале Конгресса — Ротонде.

«Мы построим общество, которое не будет зависеть от цвета кожи и будет основываться на заслугах. С сегодняшнего дня официальная политика правительства Соединенных Штатов будет заключаться в том, что существует только два гендера: мужской и женский», — заявил Трамп после принесения присяги на верность конституции и стране.

Глава государства намерен подписать указ о немедленном прекращении любой правительственной цензуры и возвращении свободы слова в Америку, а также прекратить политику, направленную на обязательную расовую и гендерную инклюзивность в обществе.

Трамп стал 47-м президентом США, он занимает эту должность во второй раз спустя четыре года после окончания предыдущего срока.

4
Дональд Трамп
Читайте также
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
«Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов
Зарезавший женщину в Москве спрятал ее тело в «Запорожце» Гоши Куценко
Как Хабиб Нурмагомедов провел тренерский бенефис на UFC 311
В бундестаге на следующей неделе обсудят возможность запрета АдГ в ФРГ
Инаугурация Трампа состоится 20 января в 20.00 мск
Популярное видео
«Спартак» избавился от канадца, дебют сына Кошечкина
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя