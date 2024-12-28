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Сегодня, 12:00

Трансляция балета «Щелкунчик» в Большом театре: дата и время начала — как и где смотреть

Балет «Щелкунчик» в Большом театре покажут на Первом канале
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Большой театр
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Балет «Щелкунчик» Юрия Григоровича в Большом театре покажут в прямом эфире для россиян. Прямая трансляция будет доступна в кинотеатрах России 30 и 31 декабря.

31 декабря прямой эфир из исторической сцены Большого театра можно смотреть бесплатно на Первом канале и на сайте 1tv.ru. Начало — в 12.00 по московскому времени. Также 31 декабря трансляцию легендарного спектакля бесплатно покажут в официальном сообществе Большого театра «ВКонтакте». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Главные партии исполнят Елизавета Кокорева и Артем Овчаренко. Дирижировать балетом будет народный артист России, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.

Балет «Щелкунчик» был поставлен в 1966 году Юрием Григоровичем, сценическое оформление сделал Симон Вирсаладзе.

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