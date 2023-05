Тренер Александр Жулин заявил, что в Америке все построено на лжи и фальши

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин считает, что общественно-политическое устройство США основывается на лжи.

«На самом деле меня еще во время проживания там (в США) начала раздражать фальшь. Улыбка, Hi, How are you? и все это. Счастлив, вроде бы, а на самом деле все фальшивое и ложное. Сейчас это же мы видим и в политике. Я четко понимаю, что там все построено на лжи. У нас пусть и плохенькие, но свои, а если научимся машины делать и прочие чипы, то вообще нам равных не будет. В общем, я жутко становлюсь патриотом, с каждым днем все больше», — приводит слова Жулина «РИА Новости».

Жулин тренировался в США будучи спортсменом, а также работал тренером с начала 90-х и до середины 2000-х годов.