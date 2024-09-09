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Российский тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий отреагировал на новость о смерти советского и российского телеведущего Александра Маслякова.
Телеведущий ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Сообщалось, что причиной его смерти стал рак легких.
«КВН — это любовь на всю жизнь! Миллион цитат, которые использую ежедневно. Александр Васильевич, огромное спасибо вам за это выдающееся явление! Покойтесь с миром», — написал Слуцкий в соцсети.
Масляков с 1964 года являлся бессменным руководителем и ведущим (до 2022 года) телепередачи «КВН». Он получил множество наград, ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».