Тренер по танцам рассказал, что пострадавших среди участников турнира в «Крокусе» нет

Тренер по бальным танцам, находившийся во время стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл», заявил, что участники соревнований не пострадали.

«К счастью, никто не пострадал. Просто все происходило в другой стороне здания. Мы были в другом крыле «Крокус Сити Холла». Если ориентироваться по МКАД — в крайнем правом выходе. Зал находился прямо над отелем», — заявил он RT.