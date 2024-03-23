Тренер по танцам рассказал, что пострадавших среди участников турнира в «Крокусе» нет

23 марта, 22:10
Тренер по бальным танцам, находившийся во время стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл», заявил, что участники соревнований не пострадали.
«К счастью, никто не пострадал. Просто все происходило в другой стороне здания. Мы были в другом крыле «Крокус Сити Холла». Если ориентироваться по МКАД — в крайнем правом выходе. Зал находился прямо над отелем», — заявил он RT.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.