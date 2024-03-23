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23 марта, 21:56

Тренер рассказал, почему спустился на парковку во время теракта

Виктория Кравченко
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Находившийся во время стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» тренер по танцам, рассказал, как проходила эвакуация. Он отметил, что всех оперативно вывели через запасные ходы.

«Моментально выбежали из здания. Потом мы с другом вернулись на парковку, схватили машины, хотя там уже был дым. Нам кричали, что делать этого не стоит. Но понимали: если крыша обрушится, автомобили не вернем. Плюс ученики выскочили на улицу в одних платьях и фраках, да и у меня куртка тоже осталась в машине. Спокойно посадили детей внутрь. Никто нам ничего не запрещал.

Когда поднялся наверх, там уже дежурил отряд ОМОНа или СОБРа. Мне тактично объяснили, чтобы я уходил оттуда и не трогал авто. Но когда стражи правопорядка ушли, мой друг вернулся и забрал машину», — цитирует тренера RT.

22 марта террористы устроили стрельбу в «Крокусе» в Красногорске. По последним данным СК, в ходе разбора завалов в концертном зале число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1290635-trener-tancy-evakuaciya-krokus
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