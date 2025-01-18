Тренера по ушу обвинили в совращении 11-летней девочки

Детского тренера ушу из Санкт-Петербурга задержали за совращение 11-летней девочки, сообщает РЕН ТВ.

Источник РЕН ТВ рассказывает, что с мая по июнь 2024 года в лагере при школе в Санкт-Петербурге тренер совершил в отношении спортсменки 2013 года рождения насильственные действия сексуального характера.

42-летнего специалиста по ушу задержали в августе 2024 года по подозрению в совращении детей. В ходе расследования были установлены и другие жертвы преступника. Мужчина находится под стражей.