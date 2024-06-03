Турнир по легкой атлетике на Никольской улице: когда забеги и кто выступает

Сегодня, 14:30
Турнир по легкой атлетике на Никольской улице пройдет во вторник, 4 июня. Атлеты будут соревноваться беге на 60 метров и беге на 60 метров с барьерами. Публикуем расписание стартов.
17.00. Начало разминки
19.30. Окончание разминки
19.50. Церемония открытия
20.00 Бег 60 м — мужчины
20.09 Бег 60 м Забеги — женщины
20.18 Бег 60 м Шоу-забег
20.21 Бег 60 м Шоу-забег
20.26 Бег 60 м с/б Забеги — женщины
20.40 Бег 60 м с/б Забеги — мужчины
20.54 Бег 60 м Шоу-забег
20.57 Бег 60 м Шоу-забег
20.59 Разминка на дорожках
21.15 Бег 60 м Финал — женщины
21.20 Бег 60 м Финал — мужчины
21.26 Бег 60 м с/б Финал — женщины
21.31 Бег 60 м с/б Финал — мужчины
21.38 Бег 60 м Шоу-забег
21.45 Церемония награждения
Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Начнется телеэфир — в 19.30 мск.
К атлетам также присоединятся звездные и почетные гости. Среди них боксер Рой Джонс-младший, телеведущая Ольга Бузова, блогер Мария Погребняк, председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов, президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов и президент Федерации шахмат Московской области гроссмейстер Сергей Карякин.
Неделя легкой атлетики в Москве пройдет с 4 по 10 июня. Спортсмены будут соревноваться в беговых и прыжковых дисциплинах, толкании ядра.