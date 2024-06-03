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Сегодня, 14:30

Турнир по легкой атлетике на Никольской улице: когда забеги и кто выступает

Турнир по легкой атлетике на Никольской улице пройдет 4 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото sportpoint/iStock
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Турнир по легкой атлетике на Никольской улице пройдет во вторник, 4 июня. Атлеты будут соревноваться беге на 60 метров и беге на 60 метров с барьерами. Публикуем расписание стартов.

Расписание забега на Никольской:

17.00. Начало разминки

19.30. Окончание разминки

19.50. Церемония открытия

20.00 Бег 60 м — мужчины

20.09 Бег 60 м Забеги — женщины

20.18 Бег 60 м Шоу-забег

20.21 Бег 60 м Шоу-забег

20.26 Бег 60 м с/б Забеги — женщины

20.40 Бег 60 м с/б Забеги — мужчины

20.54 Бег 60 м Шоу-забег

20.57 Бег 60 м Шоу-забег

20.59 Разминка на дорожках

21.15 Бег 60 м Финал — женщины

21.20 Бег 60 м Финал — мужчины

21.26 Бег 60 м с/б Финал — женщины

21.31 Бег 60 м с/б Финал — мужчины

21.38 Бег 60 м Шоу-забег

21.45 Церемония награждения

Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Начнется телеэфир — в 19.30 мск.

К атлетам также присоединятся звездные и почетные гости. Среди них боксер Рой Джонс-младший, телеведущая Ольга Бузова, блогер Мария Погребняк, председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов, президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов и президент Федерации шахмат Московской области гроссмейстер Сергей Карякин.

Неделя легкой атлетики в Москве пройдет с 4 по 10 июня. Спортсмены будут соревноваться в беговых и прыжковых дисциплинах, толкании ядра.

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