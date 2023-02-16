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Общество

16 февраля, 23:32

У актера Брюса Уиллиса диагностирована лобно-височная деменция

Ана Горшкова
Корреспондент
Брюс Уиллис.
Фото Global Look Press
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Семья голливудского актера Брюса Уиллиса сообщила, что у артиста диагностировали лобно-височную деменцию (ЛВД). Заявление разместили его дети, жена Эмма Хеминг и бывшая жена Деми Мур на веб-сайте Ассоциации лобно-височной дегенерации.

«К сожалению, проблемы с общением — лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. ЛВД — жестокая болезнь, о которой многие из нас никогда не слышали, она может поразить любого. У людей моложе 60 лет ЛВД является наиболее распространенной формой деменции.

Сегодня нет лекарств от этой болезни, и мы надеемся, что это может измениться в ближайшие годы. Мы надеемся, что по мере того, как состояние Брюса ухудшается, внимание средств массовой информации может быть сосредоточено на том, чтобы пролить свет на эту болезнь, которая требует гораздо большей осведомленности и исследований», — написано в заявлении.

67-летний актер отказался от актерской деятельности в марте 2022 года после того, как у него была диагностирована афазия, из-за которой ухудшились языковые способности.

Лобно-височная деменция — редкое хроническое неврологическое заболевание, которое характеризуется поражением центральной нервной системы с разрушением клеток головного мозга и атрофией его коры, что приводит к уменьшению мозга в размере.

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