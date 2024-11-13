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Сегодня, 18:08

У чемпиона России по хоккею Гуськова украли часы стоимостью 1,5 миллиона рублей

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У бывшего защитника «Локомотива» Александра Гуськова украли часы стоимостью 1,5 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, пять лет назад двукратный чемпион России дал бывшему игроку ЦСКА Валентину Морозову пару дорогостоящих часов общей стоимостью 1,5 миллиона рублей и попросил продать. Получить деньги или часы обратно Гуськов так и не смог.

По данным источника, Морозова задержали в Подмосковье в рамках уголовного дела, которое возбудили еще в 2021 году.

Источник: Telegram-канал 112
Александр Гуськов
Хоккей

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