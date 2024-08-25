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Сегодня, 01:11

Telegram будет работать и без Павла Дурова? У руководства мессенджера есть план действий

У Telegram есть утвержденный план действий на случай ареста Дурова
Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Руководство Telegram предусмотрело план действий на случай ареста Павла Дурова, сообщает телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

По данным источника, в окружении предпринимателя сообщают, что у компании есть утвержденный план действий. В чем именно заключается этот план, точно неизвестно, но уточняется, что компания сможет продолжать существовать и выполнять свои функции.

Ранее стало известно, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он прилетел из Азербайджана. Предпринимателя обвиняют в соучастии в тяжелых преступлениях из-за отказа модерировать контент в Telegram.

Сообщается, что Дуров предстанет перед судом как гражданин Франции. Ему грозит 20 лет тюрьмы.

Источник: https://t.me/SolovievLive/275857
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