Убийцу российского болельщика арестовали в Турции

Подозреваемый в убийстве российского болельщика московского ЦСКА Вячеслава Нечипорчука был арестован в Турции, сообщает Ikizdere Haber Sitesi.

Сообщается, что ранее были задержаны двое подозреваемых, один из них, Умут А., был арестован и отправлен в тюрьму. Второй подозреваемый был отпущен на условиях судебного контроля.

Удар ножом, который стал смертельным для россиянина, нанес Джихан К. На данный момент преступник тоже арестован и доставлен в здание суда.

Предполагается, что россиянина ударили ножом в сердце, когда он начал сопротивляться вымогателям, желавшим отобрать у туриста смартфон.

Ничипорчук был болельщиком и посетил финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» (1:0).