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Сегодня, 12:59

Участников драки обвинили в покушении на убийство боксера Двали

Виктория Кравченко
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В Следственном комитете России сообщили, что всем участникам массовой драки в Феодосии предъявлены обвинения в покушении на убийство чемпиона России по боксу Дмитрия Двали.

По данным РИА «Новости», в связи с нападением группы лиц на чемпиона России по боксу Двали заведено уголовное дело. Изначально расследовалось МВД по статье о хулиганстве, после чего передали в СК.

«По поручению председателя СК России уголовное дело о хулиганстве переквалифицировано на более тяжкий состав преступления, и девятерым жителям Феодосийского городского округа предъявлены обвинения в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений», — говорится в сообщении.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки Двали получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза.

Спортсмена доставили в больницу в Москве, медики пытаются сохранить глаз, как орган, но восстановить зрение не удастся. В случае, если врачи не смогут спасти глаз, боксеру грозит установка протеза. Сам Двали считает, что его карьера завершена из-за этого инцидента.

Источник: РИА Новости
Дмитрий Двали
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