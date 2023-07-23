Украина может отказаться от бойкота турниров, в которых участвуют нейтральные атлеты из России

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что в комитете рассматривают вариант с возвращением украинских спортсменов к квалификационным соревнованиям.

«Нашей стране нужно участвовать сейчас во всех квалификационных соревнованиях. Если Россия и Белоруссия не будут официально приглашены на Олимпиаду-2024, мы на данный момент рассматриваем вопрос о возвращении наших спортсменов к квалификационным соревнованиям. Неприглашение России и Белоруссии на Олимпиаду не означает, что спортсмены из этих стран не могут соревноваться на Играх в Париже в нейтральном статусе», — приводит слова Гутцайта ТАСС.

13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым 26 июля МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Подобное решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. НОК Гватемалы, в свою очередь, отстранен с сентября 2022 года.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В марте этого года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать в нейтральном статусе тех российских и белорусских атлетов, которые публично не высказывались в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.