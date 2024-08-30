Украинский футболист Алиев призвал уничтожать мирное население Курской области

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев поддержал ВСУ, которые сейчас ведут боевые действия в Курской области.

«Я хочу попросить пацанов, которые находятся в Курской области и продвигаются вперед, берегите себя, нас не сломить», — приводит слова Алиева «КП-Спорт» со ссылкой на его социальные сети.

При этом Алиев призвал уничтожить даже мирное население российского региона.

В ходе карьеры Алиев помимо выступления за ряд украинских клубов в разное время играл в московском «Локомотиве» и махачкалинском «Анжи». На его счету 28 проведенных матчей за сборную Украины, в которых он забил шесть голов.

Последним клубом в карьере Алиева был «Джуниорс Шпитьки».