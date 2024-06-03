Умар Кремлев провел встречу с новым министром спорта Дегтяревым

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев встретился с новым главой Министерства спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

«Рад поздравить с назначением настоящего профессионала своего дела в мире спорта. Я уверен, что нас ждет плодотворная совместная работа во благо спорта, спортсменов и тренеров», — написал Кремлев в своем Telegram-канале.

Также он сообщил о договоренности о сотрудничестве между IBA и Министерством спорта.

14 мая члены пленарного заседания Государственной думы РФ проголосовали за назначение Дегтярева на пост министра спорта. Ранее он занимал пост губернатора Хабаровского края.