Умер французский актер Ален Делон

Французский актер Ален Делон умер в возрасте 88 лет, сообщает AFP. О его смерти стало известно 18 августа.

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа, коммуне Со. Его актерская карьера длилась более 60 лет — с 1957 по 2019 год.

Он снялся более чем в 90 фильмах. В качестве продюсера, сценариста и режиссера на его счету около 50 кинолент. В 1991 году Делон стал кавалером Ордена Почетного легиона, а в 2005-м — офицером.

В 2017 году он объявил о завершении актерской карьеры. Спустя два года Делон перенес инсульт.