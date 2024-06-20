Умер канадский актер Дональд Сазерленд

Канадский актер Дональд Сазерленд умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил его сын Кифер Сазерленд.

Отмечается, что актер скончался в Майами после продолжительной болезни.

Сазерленд снимался в таких фильмах, как «А теперь не смотри», «Вторжение похитителей тел», «Голодные игры» и многих других кинокартинах. Он является лауреатом премий «Эмми» (1995) и «Золотой глобус» (1996; 2003).

Актер входил в группу, выносившую олимпийский флаг на открытии зимних Олимпийских игр в Ванкувере 12 февраля 2010 года.