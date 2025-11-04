Умер телеведущий Юрий Николаев

4 ноября, 21:10
Не стало известного российского телеведущего Юрия Николаева. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
По информации источника, Николаев почувствовал себя плохо дома. Приехавшие на вызов врачи не смогли спасти его. Ему было 76 лет.
В последнее время телеведущий боролся с тяжелым заболеванием легких.
Николаев долгие годы вел популярные программы «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».
hant64
Иван, не видя твой коммент, фактически его повторил. Сорри.
04.11.2025
hant64
Эпоха. Как я в детстве ждал "Утреннюю почту" по воскресеньям... Соболезнования родственникам, а Юрию земля пухом.
04.11.2025
DioRJ
Достойные уходят,остаются современные "звёзды,короли и примадонны".Печально:cry:
04.11.2025
555 555
Светлая память!
04.11.2025
555 555
Царствие Ему Небесное!
04.11.2025
Иван Л.
А я прям помню ждал Утреннюю почту.... Земля пухом, царствие небесное и светлая память
04.11.2025