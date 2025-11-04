Умер телеведущий Юрий Николаев

Не стало известного российского телеведущего Юрия Николаева. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.



По информации источника, Николаев почувствовал себя плохо дома. Приехавшие на вызов врачи не смогли спасти его. Ему было 76 лет.

В последнее время телеведущий боролся с тяжелым заболеванием легких.

Николаев долгие годы вел популярные программы «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».