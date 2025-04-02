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2 апреля, 15:20

Умерла актриса и режиссер Наталья Назарова

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ушла из жизни российская актриса, сценарист, режиссер и педагог ГИТИСа Наталья Назарова. Ей было 55 лет.

О смерти актрисы сообщил ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Также он заявил, что Назарова страдала от онкологического заболевания и последние дни жизни провела в больнице.

Среди проектов Назаровой были такие картины, как «Львиная доля», «Дневник убийцы», «Лола и Маркиз» и «Лапушки». Помимо этого она является автором сценариев «Ранеток» и «Бесов», а также снимала картины «Дочь» и «Райцентр».

Источник: ТАСС
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