Умерла певица Тина Тернер

Умерла американская и швейцарская певица Тина Тернер, сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.

«Тина Тернер, «королева рок-н-ролла», мирно умерла сегодня в возрасте 83 лет после долгой болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии. Вместе с ней мир потерял легенду музыки и образец для подражания», — говорится в заявлении.

Тернер — обладательница восьми премий «Грэмми». Свою карьеру она начала в 1960-х и с тех пор выпустила девять альбомов. В 2021 году была введена в Зал славы рок-н-ролла.

В 2016 году у артистки диагностировали рак кишечника.