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Сегодня, 22:16

Умерла певица Тина Тернер

Мария Гусева
Тина Тернер.
Фото Global Look Press
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Умерла американская и швейцарская певица Тина Тернер, сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.

«Тина Тернер, «королева рок-н-ролла», мирно умерла сегодня в возрасте 83 лет после долгой болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии. Вместе с ней мир потерял легенду музыки и образец для подражания», — говорится в заявлении.

Тернер — обладательница восьми премий «Грэмми». Свою карьеру она начала в 1960-х и с тех пор выпустила девять альбомов. В 2021 году была введена в Зал славы рок-н-ролла.

В 2016 году у артистки диагностировали рак кишечника.

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